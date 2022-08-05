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Gündem Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'ya gidecek olan boş gemide denetim başladı
Gündem

Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'ya gidecek olan boş gemide denetim başladı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek "Flormar S" isimli boş gemide denetim yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 08:37:00 -
Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'ya gidecek olan boş gemide denetim başladı

Gemiyi denetlemek için Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan hareket etti.

Heyet, saat 06.45'te ulaştıkları gemide, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda incelemelerde bulunmaya başladı. Denetimin yaklaşık bir saat süreceği öğrenildi.

Gemi, onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek.

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