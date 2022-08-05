Tahıl krizi çözüldü ama… Mansur'dan halkın ekmeğine bir zam daha

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Halk artan fiyat artışlarıyla mücadele etmeye çalışırken Ankara Büyükşehir Belediyesinden dünyada tahıl fiyatlarının düşüş trendine girdiği bir zamanda, beklenmedik bir zam haberi geldi. 2 Mart 2022 tarihi itibariyle ekmeği 2 liraya çıkaran belediye, 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren 250 gr ekmeğin satış fiyatı 3 lira yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmet’ten yapılan açıklamaya göre 2 liraya satılan 250 gr ekmek, 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 lira olacak. Halk Ekmek’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlanmaktadır. Bu bakımdan, maliyetlerin sürekli ve soluksuz olarak artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmamış, un stoku bitene dek zararına satışlar sürdürülmüştür. Önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda %80, mayada %81, elektrikte %67, doğal gazda %75, işçilikte %37, nakliye/büfe payı maliyetinde %39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) %17 fiyat artışı yaşanmıştır. Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kılmıştır. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 3 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”