14 Ekim 2021 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı yayımlandı. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan yardımcılığına ise Taha Çakmak getirildi. Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak hayatı kariyeri

Pek çok kişi bu sıcak gelişmenin ardından Taha Çakmak’ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Ancak Taha Çakmak’ın biyografisine ilişkin pek fazla bilgi bulunmuyor. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.