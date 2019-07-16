0553 313 94 23

Taha Akgül'ün hedefi önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğu

Milli güreşçi Taha Akgül:"Hedefim ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için de var gücümle çalışıyorum"- "Olimpiyatlara kota verecek bir dünya güreş şampiyonası olacak. Hedefim kesinlikle altın madalya"

16 Temmuz 2019 Salı 11:16
Taha Akgül'ün hedefi önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğu

İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - Milli güreşçi Taha Akgül, bu yılki Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda zirvede yer almak istediğini söyledi.

Kariyerinde serbest stil 125 kiloda 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin her zaman zirve olduğunu ifade etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdüren Taha, "Olimpiyat şampiyonluğu bizim en büyük hedefimiz. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bunu başarmıştım. Hedefim ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için de var gücümle çalışıyorum." diye konuştu.


- "Hedefim 3. kez dünya şampiyonluğu."


28 yaşındaki milli güreşçi, hedefinin 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek dünya güreş şampiyonasında üçüncü kez altın madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde 2 dünya şampiyonluğu bulunan Taha, şunları aktardı:

"Hedefim 3. kez dünya şampiyonluğu. Olimpiyatlara 1 sene kaldı. Olimpiyatlara kota verecek bir dünya güreş şampiyonası olacak. Hedefim kesinlikle altın madalya."


- "Başarılı bir jenerasyonumuz var."



Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda madalya sayımızın arttığının hatırlatılması üzerine Taha, "Serbest Güreş Takımı'nın kaptanıyım. Takımımız çok iyi. Başarılı bir jenerasyonumuz var. Biz bu işi fitilleyen olduk. Kardeşlerimiz de bizden görerek alttan geliyorlar. Onlara her anlamda örnek olmaya çalışıyoruz. Bu jenerasyonun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da çok başarılı olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:16
  1. Güreş
  2. Olimpiyat
  3. Taha Akgül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, mayısta AB ile ticaret fazlası verdi
    1. Türkiye, mayısta AB ile ticaret..
    2. Rögara düşen yavru köpeği itfaiye..
    3. Hawaii'de teleskop projesi yerlileri..
    4. Karı koca mısır tarlasına ektiği..
    5. KKTC’den AB’nin Türkiye kararına sert..
    6. Yeni Malatyaspor, Erşan Yasa ve Mehmet..
    7. Türk Tarih Kurumu 15 Temmuz Paneli..
    8. TBMM Başkanı Şentop: "Hükümet Sistemi..
    9. Maraton heyecanı zirve yapıyor
    10. Rizeli Vecihi evlilik teklifini böyle..
    11. Esad rejimi ve Rusya’dan İdlib’e..
    12. 15 Temmuz’u unutturmayacağız
    13. Kahta İlçesinde 15 Temmuz etkinliği
    14. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    15. Dev Türk şirketinden yerli otomobil..
    16. Başkan Ataç, Kara çiftini hacca..
    17. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    18. Dolmuştan düşen kişi öldü
    19. Millet direndi ümmet kazandı
    20. Çelikhan’da 15 Temmuz etkinliği
    21. Çaycuma’da eski köy geleneğini..
    22. Havuza ’Atlantis’ damgası!
    23. Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
    24. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura..
    25. Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme..
    26. 16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini..
    27. Nakliyeye belediye eli değdi
    28. S 400 füzesine benzettiği maketi..
    29. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    30. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler