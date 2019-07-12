Taha Akgül, Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda yarı finalde Bu yıl 47.

Bu yıl 47. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda serbest stil 125 kilogramda Taha Akgül, Macar rakibi Daniel Ligeti’yi mağlup ederek, yarı finale yükseldi.

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda yapılan 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nın ikinci gününde serbest stil 125 kilogramda mindere çıkan Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Macar Daniel Ligeti ile karşı karşıya geldi. Taha Akgül, müsabakada puanlama ile 5-2’lik skorla rakibini mağlup ederek, yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi, yarı final maçında İranlı güreşçi Yadollah Mohammedkazem ile mücadele edecek.

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