Taha Akgül kimdir kaç yaşında? | Taha Akgül hayatı

Milli güreşçimiz Taha Akgül bugün 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Taha Akgül'ün final maçı öncesi milli sporcumuzun hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında ve nereli? İşte Taha Akgül'ün hayatı...

22 Kasım 1990'da Sivas'ta doğan Türk serbest güreşçi Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Taha Akgül, 2012’de 40. kez gerçekleştirilen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

2012’nin mart ayında Sırbistan'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kilo serbest kategoride altın madalya kazanan Taha Akgül, 2012’deki Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını gururla taşıdı.

2014’te Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest dalında altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Özbekistan'da gerçekleştirilen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakalarının ardından finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup ederek dünya şampiyonu olup altın madalya kazandı. Akgül, 2015’te düzenlenen Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalyaya ulaştı.

2015’te Las Vegas'ta gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov karşısında 10-0’lık üstünlük kurarak ikinci dünya şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, bu kapsamda 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya erişen ilk sporcu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kg'da milli güreşçimiz Taha Akgül Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat: 15:00'da TRT Spor'da canlı izlenebilecek.