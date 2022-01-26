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Gündem TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
Gündem

TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 14:33:00 -
TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.

İlk olarak küçük araçlar için ulaşıma açılan otoyol, temizleme çalışmalarının ardından kamyon, tır, çekici ve otobüsler için de geçişe açıldı.

Sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep istikametinde ise yol açma çalışmaları sürüyor.

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