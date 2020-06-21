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Spor

TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Hansen için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:06:34 -
TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Hansen için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, hayatını kaybeden Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanı Svein-Arne Hansen için başsağlığı mesajı yayımladı.

2019'da Hansen'in başkanlığındaki EA Yönetim Kurulu'na seçilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, taziye mesajında, "Dostumuz Svein-Arne'yi birkaç kez İstanbul'da ağırlamıştık. Avrupa atletizmi için önemli bir kayıp. Dünya atletizm camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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