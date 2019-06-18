Taekwondo Milli Takımı Antrenörü Ali Şahin ve Ali Sağırkaya’ya Uluslararası Yetki Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, WT Uluslararası Yetkili Antrenör Eğitmeni oldu.

Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, WT Uluslararası Yetkili Antrenör Eğitmeni oldu.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından açılan ve dünya üzerindeki 16 elit spor adamının davet edildiği WT Eğitmen Kursu, 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Çin’in Wuxi kentinde yapıldı. Üç gün süren kursta, kursiyerler yoğun bir eğitim programından geçti. Ali Şahin ve Ali Sağırkaya, kursu başarıyla tamamlarken yaptıkları sunumlarla beğeni topladılar. Şahin ve Sağırkaya, kursun sonunda sertifikalarını aldı ve WT Uluslararası Yetkili Eğitmen ünvanının sahibi oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.