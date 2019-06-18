0553 313 94 23

Taekwondo Milli Takımı Antrenörü Ali Şahin ve Ali Sağırkaya’ya Uluslararası Yetki

Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, WT Uluslararası Yetkili Antrenör Eğitmeni oldu.

18 Haziran 2019 Salı 10:26
Taekwondo Milli Takımı Antrenörü Ali Şahin ve Ali Sağırkaya’ya Uluslararası Yetki

Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, WT Uluslararası Yetkili Antrenör Eğitmeni oldu.


Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından açılan ve dünya üzerindeki 16 elit spor adamının davet edildiği WT Eğitmen Kursu, 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Çin’in Wuxi kentinde yapıldı. Üç gün süren kursta, kursiyerler yoğun bir eğitim programından geçti. Ali Şahin ve Ali Sağırkaya, kursu başarıyla tamamlarken yaptıkları sunumlarla beğeni topladılar. Şahin ve Sağırkaya, kursun sonunda sertifikalarını aldı ve WT Uluslararası Yetkili Eğitmen ünvanının sahibi oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz aylarında dövmeden kurtulmak mümkün
    1. Yaz aylarında dövmeden kurtulmak mümkün
    2. Hastane sınıfı karne sevinci
    3. İslâmi Finans’ta sevindiren haber
    4. Bursaspor’da elektrik krizi çözüldü
    5. Karayollarının kış mesaisi sona erdi
    6. Emet’in köylerinde alt yapı çalışmaları
    7. Gazişehir Gaziantep’te Sneijder..
    8. Halkbank'tan Enflasyona Endeksli Konut..
    9. Stres, huzursuz bağırsak sendromuna..
    10. Başkanlar da tecrübe diyor
    11. Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına
    12. Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’na geri..
    13. Başkan Asya, İstanbul seçimlerini..
    14. Büyükçekmece - Gelsenkirchen..
    15. Sanayi üretim endeksi (2)
    16. (Özel) Bursa’da kesilen meyve ağacı..
    17. Gezi ile paralel darbede devirdiler,..
    18. Bakan müjdeyi verdi! 55 ilaç daha..
    19. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    20. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    21. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    22. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    23. Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son..
    24. Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli..
    25. Serinlemek için girdiği gölette..
    26. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    27. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    28. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    29. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    30. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!