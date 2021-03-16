Vatandaşların daha iyi konumda yaşamlarını sürdürmeleri için ev bakım ve onarımlarına destek amaçlı tadilat parası ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen tadilat paraların kimlere ödeneceği merak ediliyor. Tadilat parası nedir? Tadilat parası nasıl, nereden alınır? Tadilat parası şartları neler? Tadilat parası ne kadar?

İhtiyaç sahibi olan ailelere daha sağlıklı ve konforlu yaşam sağlamak için bakanlık tarafından tadilat parası ödeniyor.

Tadilat parası ne kadar?

2021 yılında bazı şartları taşıyan ailelere ödenecek olan tadilat parası miktarı 20.000 TL’dir.

Tadilat parası başvuru şartları nelerdir?

Tadilat parasına başvuru yapmak için birtakım şartların bulunması gerekiyor. Tadilat parası başvuru şartları bakanlığın internet sitesinde şu şekilde açıklandı:

“Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2021 yılı için 852,53 TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma”

Tadilat desteği başvuruları nereye yapılır?

Tadilat desteği almak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ikamet ettiği ilçelerindeki kaymakamlıklarda yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat başvuruda bulunabilecekler. Ön başvuru gerçekleştikten sonra bazı evrak temin edilmesi istenebilir.

Tüm bu işlemler gerçekleştikten sonra kurum, ailenin durumunu araştıracak. Eğer başvuru şartları yerine geliyorsa tadilat desteği için onay verilecek. Akabinde onay alan vatandaşların tarafına 20.000 TL’lik ödeme sağlanacak.