  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor "Taçsız Kral" Metin Oktay, İzmir'de anıldı
Spor

"Taçsız Kral" Metin Oktay, İzmir'de anıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:31:53 -
"Taçsız Kral" Metin Oktay, İzmir'de anıldı

İZMİR (AA) - Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 29. yıl dönümünde İzmir'de anıldı.

Metin Oktay için Hatay Semti'ndeki heykeli ve doğup büyüdüğü Damlacık Mahallesi'ndeki büstü önünde tören düzenlendi.

Törenlere, İzmirspor Kulüp Başkanı Emin İşletir, Damlacıkspor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız ve Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Erim Yıkgeç'in de aralarında bulunduğu sporseverler katıldı.

Emin İşletir yaptığı konuşmada, Metin Oktay'ı saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. İşletir, Oktay'ın İzmirspor ve Türk futboluna katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar
Gündem

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar

İstanbul Valiliği'nin 14 Eylül'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı festival, tiyatro, konser kısıtlaması kararı aralarında..
Mustafa Destici'den sert çıkış: Misliyle iade ediyorum
Gündem

Mustafa Destici'den sert çıkış: Misliyle iade ediyorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal sözler nedeniyle Erol Müt..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı