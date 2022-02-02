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Kadın - Aile Taco tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay tarif
Kadın - Aile

Taco tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay tarif

Meksika mutfağının sevilen lezzetleri arasında olan taco tortilla ekmeği ile yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 11:48:00 - 2022-02-02 11:52:19
Taco tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay tarif

Taco tarifi

Taco malzemeleri

  • 8 taco kabuğu
  • 500 gr kıyma
  • Tuz
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Karabiber
  • 1 soğan
  • 2 domates
  • 1 kırmızı biber
  • Kimyon
  • 1 sarı biber
  • Maydanoz
  • 1 yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı acı biber sosu
  • 1 yemek kaşığı domates salçası

Taco tarifi nasıl yapılır?

Soğanı kare şeklinde doğrayın ve kıyma ile tavaya alın. Ardından üzerine zeytinyağı gezdirin ve orta ateşte kavurun. Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirin, ardından kavrulmuş kıymaya ilave edin. Biber sosunu ve salçayı ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişmesini bekleyin. Biberleri kare halinde doğrayın ve az zeytinyağlı tavada soteleyin. Sonrasında baharat, kıyma ve tuzla tatlandırın. Birkaç dakika pişirin ve ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın. Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Afiyet olsun.

  

Elmalı turta tarifi nasıl yapılır? Kıyır kıyır elmalı kurabiye (Turta) tarifi
Elmalı turta tarifi nasıl yapılır? Kıyır kıyır elmalı kurabiye (Turta) tarifi

Kadın - Aile

Elmalı turta tarifi nasıl yapılır? Kıyır kıyır elmalı kurabiye (Turta) tarifi

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