Taco tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay tarif
Meksika mutfağının sevilen lezzetleri arasında olan taco tortilla ekmeği ile yapılıyor.
Taco tarifi
Taco malzemeleri
- 8 taco kabuğu
- 500 gr kıyma
- Tuz
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- Karabiber
- 1 soğan
- 2 domates
- 1 kırmızı biber
- Kimyon
- 1 sarı biber
- Maydanoz
- 1 yeşil biber
- 1 yemek kaşığı acı biber sosu
- 1 yemek kaşığı domates salçası
Taco tarifi nasıl yapılır?
Soğanı kare şeklinde doğrayın ve kıyma ile tavaya alın. Ardından üzerine zeytinyağı gezdirin ve orta ateşte kavurun. Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirin, ardından kavrulmuş kıymaya ilave edin. Biber sosunu ve salçayı ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişmesini bekleyin. Biberleri kare halinde doğrayın ve az zeytinyağlı tavada soteleyin. Sonrasında baharat, kıyma ve tuzla tatlandırın. Birkaç dakika pişirin ve ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın. Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Afiyet olsun.