Taco tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay tarif

Taco tarifi

Taco malzemeleri

8 taco kabuğu

500 gr kıyma

Tuz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

1 soğan

2 domates

1 kırmızı biber

Kimyon

1 sarı biber

Maydanoz

1 yeşil biber

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 yemek kaşığı domates salçası

Taco tarifi nasıl yapılır?

Soğanı kare şeklinde doğrayın ve kıyma ile tavaya alın. Ardından üzerine zeytinyağı gezdirin ve orta ateşte kavurun. Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirin, ardından kavrulmuş kıymaya ilave edin. Biber sosunu ve salçayı ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişmesini bekleyin. Biberleri kare halinde doğrayın ve az zeytinyağlı tavada soteleyin. Sonrasında baharat, kıyma ve tuzla tatlandırın. Birkaç dakika pişirin ve ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın. Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Afiyet olsun.