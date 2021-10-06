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Medya Tacizi ifşa etmişti! Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay rezaletinde son perde
Medya

Tacizi ifşa etmişti! Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay rezaletinde son perde

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları ifşa eden 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Erbil hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 18:39:00 - 2021-10-06 18:43:15

Mehmet Ail Erbil tarafından taciz edildiğini söyleyerek mesajlaşmaları ifşa eden Ece Ronay, Erbil hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Seküler hayatı benimseyerek kumar, alkol, gayrimeşru ilişki gibi her türlü rezilliğiyle bilinen Mehmet Ali Erbil, sağlık sorunlarının sona ermesinin ardından yeniden eski 'ahlaksız' yaşamına geri döndü.

Ece Ronay, Erbil'in 'taciz' mesaşlarını ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek cep telefonuyla mesajlaşma görüntülerini yayınladı. İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istediğini" belirten mesaj yazdı. Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini sosyal medyada niye sergilediğini sordu.

"Ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü"

Mesajları yayınlayan Ronay yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir" dedi. Sonrasında "Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, 5 saniye falan görünüyor klipte" diyen Ronay, "Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü" iddiasında bulundu.

Koruma kararı aldırdı

Taciz iddialarının ardından magazin programına telefonla bağlanan Erbil ise, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim" açıklamasında bulunmuştu. Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı.

Ece Ronay suç duyurusunda bulundu

Bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında basına açıklama yapan Ronay, ''Ben kendisini düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz Mehmet Ali bey diyerek geciktirdi. Kendisinde ne evimin adresi nede benimle alakalı ona gönderilmiş bir görüntü vardır. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor.
Demiyor ki ''Ben 65 yaşında bir adam olarak 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim''. Ben bir kadınım ve böyle bir muameleyi hak etmiyorum" dedi.

"Nişanlıma para teklifinde bulundu"

Para teklifi konusunda ise Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu.'' diyerek ayrıldı.

 

 

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