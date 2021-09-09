Tacizciyi aklama seferberliği! Yenimahalle CHP’de panik

Haberimiz sonrası aralarında Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nun da olduğu CHP’li yönetim kademesinin acil olarak toplanarak taciz rezaletinin üstünü kapatmak için sinsi bir plan tertiplediği ortaya çıktı.

Tacizciyi korudular

CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde Zabıta Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaaslan’ın emri altındaki ve kızı yaşındaki Ş.D. adlı kadın zabıta çalışanını taciz etmesi belediyede bomba etkisi oluşturdu. Akit’in, 7 Eylül’de yayımlanan ‘CHP tecavüzü seriye bağladı’ manşetinden sonra telaşa kapılan belediyenin üst düzey yöneticileri haberi görür görmez iğrenç filli ört bas etme çabası gösterdi. Civardaki bayilerden gazetemizi toplattıran CHP’li yöneticiler, akabinde ise belediyede bir krizi merkezi oluşturuldu. Başkan ve yardımcısı Neslihanoğlu’nın da hazır bulunduğu toplantıda tacizciyi cezalandırmak yerine, skandalı haberleştiren Akit hedef alındı. Neslihanoğlu, işe aldığı tacizci müdür Karaaslan hakkında tek laf etmeyip, ideolojik bir bakış açısıyla, ‘Akit’in sicilini biliyorsunuz’ diyerek algı operasyonu yürüttü. İğrenç filli kabul eden Neslihanoğlu, “3 sene önce gerçekleşen bir olay niye şimdi patladı” diyerek toplantıda tacizi itiraf etti.

Mağduru aradılar

Konu hakkında ulaştığımız belediye yetkilileri, haberin hazırlandığı saat içerisinde herhangi bir geri dönüş yapmadılar. Öte yandan, belediyedeki kaynaklarımızın aktardığına göre, toplantının ardından Personel Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ekiplerince, ismini kodlayarak verdiğimiz mağdureyi tespit etmek için gecenin ilerleyen saatine kadar personel listeleri tek tek kontrol edildi. Faili cezalandırmak yerine mağduru işten atmak için gayret gösteren CHP yönetimi ise kirli zihniyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

