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Tacizciye gece operasyonu

Yalova’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden gönderdiği cinsel içerikli videolarla bir çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
Tacizciye gece operasyonu

Yalova’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden gönderdiği cinsel içerikli videolarla bir çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı.


Yalova’da yaşayan 9 yaşındaki erkek çocuk kendine ait sosyal paylaşım sitesi üzerinden arkadaşlık kurduğu şahıs tarafından taciz edildi. Edinilen bilgiye göre, önce küçük çocuğa arkadaşlık isteği gönderen T.Ö. (46) adlı şahıs, isteğin kabul edilmesiyle küçük çocukla sohbete başladı. Bir süre sonra çocuğu sözlü olarak taciz etmeye başlayan T.Ö., ardından da kendisine ait cinsel içerikli videoları çocuğa attı. Küçük çocuk durumu annesi S.Ö.’ye bildirdi. Anne S.Ö. de şahsa sosyal paylaşım sitesinden ulaşıp hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi. Ancak T.Ö. bu sefer de cinsel içerikli görüntüleri S.Ö.’ye de gönderdi. Baba Ö.Ö. konuyu mahkemeye taşıdı. Bunun üzerine harekete geçen Yalova polisi, şahsın adresini tespit eti ve Çınarcık ilçesindeki evine gece saatlerinde operasyon düzenledi. Evli ve 2 erkek çocuk babası olduğu tespit edilen T.Ö. gözaltına alındı. Şahıs mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. T.Ö.’nün daha evvel de aynı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
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