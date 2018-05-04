Tacizcinin savunması çileden çıkarttı!

"SARHOŞTUM GÜVENLİK GÖREVLİLLERİ BANA MÜDAHALE ETMEDİ"



20 Temmuz 2017'de gerçekleşen olayla ilgili davanın ilk duruşması bugün yapıldı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık S.A. ile genç kızın avukatı hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan S.A., söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

S.A., "Ne yaptığımı bilmiyordum, ben alışveriş merkezine nişanlımla buluşmak için gitmiştim. Sarhoş olduğum için de ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ayrıca güvenlik görevlileri benim sarhoş olduğumu görmüşler bana müdahale etmemişler. Aslında beni durdurabilirlerdi zaten ben kendime geldiğimde karakoldaydım, karakoldakiler de 'kendine geldin mi' diye sordular. Ben de az biraz kendime gelmiştim. Beraatimi isterim, suçlarımı kabul etmiyorum" diye konuştu.



MAHKEME ERTELENDİ



Genç kızın avukatı ise işlenen suçun ortada olduğunu, şahsın gereken cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Temmuz 2018 tarihine erteledi.