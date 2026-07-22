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Yerel Tacizci taksici Ereğli'yi gerdi: Cinsel içerikli mesaj iddiası...
Yerel

Tacizci taksici Ereğli'yi gerdi: Cinsel içerikli mesaj iddiası...

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Tacizci taksici Ereğli'yi gerdi: Cinsel içerikli mesaj iddiası...

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir taksi şoförü hakkında müşterisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla başlatılan adli sürecin ardından Sahil Taksi Durağı Başkanı Ergin Kuzu açıklama yaptı.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir taksi şoförü hakkında müşterisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla başlatılan adli sürecin ardından Sahil Taksi Durağı Başkanı Ergin Kuzu açıklama yaptı. Kuzu, olayın yargıya intikal ettiğini belirterek, hukuki sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.
İddiaya göre, Karadeniz Ereğli’de taksi şoförlüğü yapan emekli bir polis memurunun, aracına aldığı kadın müşteriye daha sonra telefon üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından taraflar arasında tartışma yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan Sahil Taksi Durağı Başkanı Ergin Kuzu, taksicilik mesleğinin güven ve sorumluluk esasına dayandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Karadeniz Ereğli’de yaşandığı iddia edilen olayla ilgili adli süreç yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir. Hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır. Gerçeklerin yapılacak soruşturma sonucunda ortaya çıkacağına inanıyoruz. Meslek etiğine aykırı hiçbir davranışın tasvip edilmesi mümkün değildir. Hukuki süreç sonunda sorumluluğu bulunan kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağına olan inancımız tamdır."
Kuzu, Karadeniz Ereğli’nde görev yapan taksici esnafının yıllardır vatandaşlara güvenli ulaşım hizmeti verdiğini belirterek, "Taksicilik mesleği güvene dayalı bir kamu hizmetidir. Tüm esnafımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için özveriyle çalışmaktadır. Adli sürecin tamamlanmasının ardından hukukun vereceği karara herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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