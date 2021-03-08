Taciz ve tecavüze sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten 8 Mart mesajı... Kahroluyormuş!

CHP teşkilatları taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanmaya devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe gömülmüş, haftalar sonra “Gündemi değiştirmek istiyorlar” sözleriyle kadınları savunmaktan uzak bir açıklama yapmıştı.

Video mesaj yayımladı

Kılıçdaroğlu, Samsun’da İbrahim Zarap’ın boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı.

CHP lideri, tweetinde “8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz!” dedi.

Videoda ise şu ifadeleri kullandı;

Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz. Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var. Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Birlikte, kadın erkek, mücadele ederek, hak ve adalet mücadelesi vererek birlikte yapacağız. Sözümüz söz. Bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye’yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun. Onları yürekten kutluyorum.