  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Taciz ve tecavüze sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten 8 Mart mesajı... Kahroluyormuş!
Siyaset

Taciz ve tecavüze sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten 8 Mart mesajı... Kahroluyormuş!

CHP'deki taciz ve tecavüz vakalarına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz!" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu pişkinliği 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 10:50:00 -
Taciz ve tecavüze sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten 8 Mart mesajı... Kahroluyormuş!

CHP teşkilatları taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanmaya devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe gömülmüş, haftalar sonra “Gündemi değiştirmek istiyorlar” sözleriyle kadınları savunmaktan uzak bir açıklama yapmıştı.

Video mesaj yayımladı

Kılıçdaroğlu, Samsun’da İbrahim Zarap’ın boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı.

CHP lideri, tweetinde “8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz!” dedi.

Videoda ise şu ifadeleri kullandı;

Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz. Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var. Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Birlikte, kadın erkek, mücadele ederek, hak ve adalet mücadelesi vererek birlikte yapacağız. Sözümüz söz. Bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye’yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun. Onları yürekten kutluyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dökümcü

Sizin sözünüz orara kalır kendinizi gülünçduruma düşürmeyin
  • Yanıtla

Üstad Kadir Mısıroğlu

Mezhebinde günah yok bir şey yok. Her şey mübah. Der yani nolmuş. Chpdekiler kalpleri temiz tecavüzcüler nolmuş bunda. Ensarın tamamı tecavüzcü oldu ama tüm chpliler değil neden çünkü chpliler putkafaya sahip ondan. Tecavüz yuvası chp kapatılsın, chpliler sınır dışı edilsin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Mete Yarar duyurmuştu... Rusya Hain saldırı bunlarla yapmış!
Gündem

Mete Yarar duyurmuştu... Rusya Hain saldırı bunlarla yapmış!

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus şehirlerini vuran balistik füzelerin, Rusya üretimi OTR-21 Toçka olduğu ortaya çıktı. Güvenlik Pol..
İçişleri Bakanlığı MHP amblemi için soruşturma başlattı
Gündem

İçişleri Bakanlığı MHP amblemi için soruşturma başlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Aydın'da bir caninin 92 yaşındaki kadını katlettikten sonra yakalandığı sırada elindeki MHP ablemli dövmeni..
Yasak Elma dizisinde oynamıştı! Uyuşturucu ile yakalandı
Medya

Yasak Elma dizisinde oynamıştı! Uyuşturucu ile yakalandı

Sözde sanat dünyası yine rezillik içinde gerçek yüzünü gösterdi. Koronavirüs tedbirlerine uymadan arkadaşları ile bir mekanda eğlendikten so..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay