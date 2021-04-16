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Gündem Taciz ve tecavüz rezaletleriyle gündeme gelen CHP'de büyük skandal! Teoman Sancar olayında yeni detay
Gündem

Taciz ve tecavüz rezaletleriyle gündeme gelen CHP'de büyük skandal! Teoman Sancar olayında yeni detay

Taciz ve tecavüz skandallarının patlak verdiği CHP'de kepazeliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Denizli Milletvekili Teoman Sancar, müstehcen görüntüleri nedeniyle partiden istifa etmişti. Şantajla ilgili yeni detay ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 08:55:00 -
Taciz ve tecavüz rezaletleriyle gündeme gelen CHP'de büyük skandal! Teoman Sancar olayında yeni detay

Denizli Milletvekili Teoman Sancar,, partisi CHP'den istifasıyla sonuçlanan bir şantaja maruz kalmıştı. Hazırlanan iddianameye göre Fatih Selamet (26) ile Teoman Sancar'ın eskiye dayalı tanışıklıkları vardı. Fatih Selamet bu durumu 'şantaj' malzemesi haline getirmek için plan yaptı. Kuşadası'nda polis eniştesi Bülent Acar'a Sancar için "Görüntülerini çekerek şantaj yapabiliriz" dedi. Bu planı onaylayan Acar, Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş adlı iki arkadaşını da bu plana ortak etti.

Klimaya kamera takmışlar

Hürriyet'in haberine göre bu plan gereğince Fatih Selamet, Sancar'ı arayarak Denizli'de rezidans dairesine 'bir konuyu görüşmek üzere' davet etti. Sancar da kabul edince, Kuşadası'nda planı yapan Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş da Denizli'ye geldiler. Fatih Selamet ile söz konusu daireye girdiler ve klimaya kamerayı yerleştirerek daireden ayrıldılar. Rezidansın yakınında araç içinde beklemeye başladılar.

Müstehcen görüntülerle şantaj yaptılar

İddianameye göre Sancar sarhoş olunca Fatih Selamet bu durumdan faydalanıp müstehcen görüntü çekti. Sancar daha sonra evden ayrıldı. Fatih Selamet de klimaya yerleştirilen kamerayla yapılan kaydı aldı ve bilgisayarına aktardı. Görüntülerin sadece müstehcen bölümlerinin yer aldığı bölümü bıraktı, diğer bölümleri sildi.

9'ar yıl hapis cezası isteniyor

Daha sonra Fatih Karakoç'u da aralarına dahil eden grup Sancar'dan para istedi. Sancar, para vermedi. Sancar daha sonra görüntülerin satılacağı duyumu üzerine savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alındı ve üç kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüphelilerin "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Şüpheliler için 9'ar yıla kadar hapis isteniyor.

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