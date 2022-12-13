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Gündem Taciz şüphelisine meydan dayağı attılar
Gündem

Taciz şüphelisine meydan dayağı attılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde M.E. (29), yolda yürürken elle taciz ettiği S.E. (27) isimli kadının yakınları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen M.E., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 03:40:00 -
Taciz şüphelisine meydan dayağı attılar

Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. ME., iddiaya göre yolda yürüyen S.E.’yi bir süre takip ettikten sonra elle taciz etti. Durumu fark eden kadının yakınları, şüpheliyi darbetti. Olayı öğrenen çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği M.E., aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından M.E., hastaneye götürüldü. Taciz şüphelisi, tedavisi yapıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen olayla ilgili polis çalışma başlattı.

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