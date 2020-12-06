  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Taciz olayları ile çalkalanan CHP'de Kılıçdaroğlu'nu kurtarma operasyonu
Siyaset

Taciz olayları ile çalkalanan CHP'de Kılıçdaroğlu'nu kurtarma operasyonu

Parti içi muhalefet ve taciz olayları ile başı dertte olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na koltuk değneği yine Gezici Araştırma Merkezi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:19:00 -
Taciz olayları ile çalkalanan CHP'de Kılıçdaroğlu'nu kurtarma operasyonu

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen araştırma şirketinin son yaptığı ankete göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulan vatandaşların oranı yüzde 28,8 olurken, başarısız bulanların oranı yüzde 56,5 olarak açıklandı.

Gezici Araştırma Merkezi’nin yaptığı son anketin sonuçları belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memnun olanların yüzdesi 28,8. Vatandaşlara ayrıca, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu soruldu.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 28,8'i Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulduğunu söyledi. Yine ankete katılanların yüzde 56,5'i Kılıçdaroğlu'nu başarısız bulurken, yüzde 14,7'lik bir kesim de bir fikri olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'na cila çalışması

Ankete göre böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden 2 puan daha fazla almış oldu. Gezici Araştırma’nın partide koltuğu sallantıda olan Kılıçdaroğlu’nu CHP’den 2  puan önde göstermesi PR çalışması olarak yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Dünya

KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın ülkeye girişlerde herkesten koronavirüs ..
İHA merkezini görüntüleyen Rus gazetecilerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan önemli uyarı!
Gündem

İHA merkezini görüntüleyen Rus gazetecilerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan önemli uyarı!

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İHA Ar-Ge merkezini görüntüledikleri sırada yakalanan Rus gazetecilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...
İlham Aliyev'e KKTC çağrısı: Karabağ zaferimizi taçlandıralım
Siyaset

İlham Aliyev'e KKTC çağrısı: Karabağ zaferimizi taçlandıralım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, "Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanıması, Karabağ zaferini taçlandıraca..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay