Taciz olayları ile çalkalanan CHP'de Kılıçdaroğlu'nu kurtarma operasyonu

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen araştırma şirketinin son yaptığı ankete göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulan vatandaşların oranı yüzde 28,8 olurken, başarısız bulanların oranı yüzde 56,5 olarak açıklandı.

Gezici Araştırma Merkezi’nin yaptığı son anketin sonuçları belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memnun olanların yüzdesi 28,8. Vatandaşlara ayrıca, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu soruldu.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 28,8'i Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulduğunu söyledi. Yine ankete katılanların yüzde 56,5'i Kılıçdaroğlu'nu başarısız bulurken, yüzde 14,7'lik bir kesim de bir fikri olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'na cila çalışması

Ankete göre böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden 2 puan daha fazla almış oldu. Gezici Araştırma’nın partide koltuğu sallantıda olan Kılıçdaroğlu’nu CHP’den 2 puan önde göstermesi PR çalışması olarak yorumlandı.