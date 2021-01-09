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Siyaset Taciz, cinayet ne varsa... CHP, polis katilini bakın hangi göreve getirdi!
Siyaset

Taciz, cinayet ne varsa... CHP, polis katilini bakın hangi göreve getirdi!

Son günlerde taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP, iki ayrıca tacize ismi karışan, ayrıca biri polis 6 kişinin katili Murat Katrağ'ı Muratpaşa Belediyesi'nde saha sorumlusu seviyesine yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 08:00:00 -
Taciz, cinayet ne varsa... CHP, polis katilini bakın hangi göreve getirdi!

Taciz ve tecavüz iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP’nin bir skandalı daha ortaya çıktı. Antalya Muratpaşa’da CHP’li Belediye, biri polis memuru 6 kişinin katilini işe alarak müdürlük (saha sorumlusu) seviyesine kadar yükseltti.

14 yaşında hırsızlık yaptı

Murat Katrağ, Antalya Aksu doğumlu. İlk suçunu 14 yaşında işledi. 1987 yılında ‘hırsızlık’ suçuyla dosyası açıldı. 1990 yılında ‘cebir kullanarak ırza geçme’, ‘iffete taarruz’ suçundan işlem gördü. 1991’de ‘kız, kadın ve erkek kaçırmak’ suçlaması da kayıtlara geçti. 20 yaşında ise tüm Türkiye’nin konuştuğu bir seri katile dönüştü.

İşkenceyle öldürdü

1993 yılının Şubat ayında ilk cinayetini işleyen Katrağ, ardından geçen 1 ayda Antalyalılar’ın kabusu oldu. Polis tarafından aranırken gasp ettiği 5 kişiyi öldürdü. 2 taksi şoförü, 1 tatlıcı, 1 kamyon şoförü ve 1 çoban sebepsiz yere Katrağ tarafından öldürüldü. O dönem basın yayın kuruluşlarına çıkan haberlerde öldürülenlere işkence edildiği de yazıldı. Hatta öldürülen tatlıcının kazığa oturtulduğu öne sürüldü.

Polisi şehit etti

Son cinayetinin ardından polis tarafından aranan Katrağ, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü’nün mitingini izlemek için gittiğinde polis tarafından fark edildi. Polisin kendini izlediğini anlayan Katrağ, bir polis memurunu yaralayarak kaçmaya başladı. Katrağ sıkıştırıldığı evde polisle çatışmaya girdi. Sıkıştırıldığı evde polis memuru Salih Kaçar’ı şehit ettikten sonra vurularak yakalandı. Suç makinesi Katrağ, 6. cinayetinde bir polis memurunu şehit ettikten sonra durdurulabilmiş oldu.

Rahşan affından faydalandı

İşlediği cinayetlerin hesabını mahkemede veren Katrağ, o dönem hala yürürlükte olduğu için idam cezasına çarptırıldı. Ancak 1999 yılında Meclis’te onay bekleyen idam kararı yeniden başbakanlığa gönderildi. Sonra idam cezası kalkınca hükmü müebbete çevrildi. Katrağ ‘Rahşan Affı’ olarak da bilinen aftan da yararlanınca cezaevinden çıktı.

2 ayrı taciz skandalına adı karıştı

2015 ve 2019 yılında da 2 ayrı cinsel taciz olayında şüpheli sıfatıyla işlem gören Katrağ, 2015 yılında CHP’ye üye oldu. Özellikle de mevcut CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın kampanya ve programlarında aktif görev aldı. Hem Uysal’la hem de CHP’nin Antalya milletvekilleri ile iyi ilişkiler kurdu. 2017 yılında ‘hükümlü’ kadrosundan belediyede işe alındı.

Sadece işe alınmakla da kalmadı, kariyer basamaklarını da tırmandı. 2018 yılında Katrağ’ın suç kayıtlarının belediyeye bildirilmesine rağmen Katrağ, belediye iştiraki olan Falez A.Ş.’de ‘Alan Saha Sorumluluğuna’ terfi ettirildi. Katrağ görevine devam ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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