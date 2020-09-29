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Aktüel Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı
Aktüel

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:02:46 -
Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 8 ayında 3 milyar 48,3 milyon dolar oldu.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, bu yılın ocak-ağustos döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artarak 3 milyar 48,3 milyon dolara ulaştı.

Yılın 8 ayında Tacikistan'ın ihracatı yüzde 49,1 artışla 1 milyar 44,1 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 7,5 düşüşle 2 milyar 4,2 milyon dolar oldu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 960,1 milyon dolar olarak hesaplandı.

Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 648,1 milyon dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken, Rusya'yı, 575,2 milyon dolarla Kazakistan ve 306,8 milyon dolarla Çin izledi.

Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak değerli taş, metal, çimento, pamuk, elektrik ve tekstil ürünleri ihraç eden Tacikistan, yurt dışından da mineral, tekstil, gıda, kimya ve bitki ürünleri ithal etti.

Ülkenin dış ticaret hacmi geçen yıl 2018'e göre yüzde 7,1 artarak 4 milyar 523,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

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