  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 10 ayda 3,7 milyar dolar oldu
Aktüel

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 10 ayda 3,7 milyar dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:03:54 -
Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 10 ayda 3,7 milyar dolar oldu

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 10 ayında 3 milyar 785 milyon dolar oldu.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, Ocak-Ekim 2020'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 3 milyar 785 milyon dolara ulaştı.

Yılın 10 ayında Tacikistan'ın ihracatı yüzde 30,4 artışla 1 milyar 253 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 6,3 düşüşle 2 milyar 506 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dünyanın 100'den fazla ülkesi ile ticaret yapan Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 804,4 milyon dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken, Rusya'yı, 713,5 milyon dolarla Kazakistan, 693,9 milyon dolarla İsviçre, 400,7 milyon dolarla Çin, 272,6 milyon dolarla Özbekistan ve 265,1 milyon dolarla Türkiye izledi.

Yılın 10 ayında ağırlıklı olarak değerli taş, metal, çimento, kömür, elektrik, pamuk lifi ve tekstil ürünleri ihraç eden Tacikistan, mineral, tekstil, gıda, kimya ve bitki ürünleri ithal etti.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 2018'e göre yüzde 7,1 artarak 4 milyar 523,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme
İSLAM

Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nde 2012'd3n yana yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu...
Tüyleri diken diken eden olay! Piton yılanı ortalığı birbirine kattı
Dünya

Tüyleri diken diken eden olay! Piton yılanı ortalığı birbirine kattı

Yılan yakalayıcısı, 2,5 metrelik halı pitonunun gece yarısı bir ailenin evine girip banyonun "altını üstüne getirerek" onları uyandırdığına ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay