Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 10 ayda 3,7 milyar dolar oldu

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 10 ayında 3 milyar 785 milyon dolar oldu.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, Ocak-Ekim 2020'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 3 milyar 785 milyon dolara ulaştı.

Yılın 10 ayında Tacikistan'ın ihracatı yüzde 30,4 artışla 1 milyar 253 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 6,3 düşüşle 2 milyar 506 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu dönemde dünyanın 100'den fazla ülkesi ile ticaret yapan Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 804,4 milyon dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken, Rusya'yı, 713,5 milyon dolarla Kazakistan, 693,9 milyon dolarla İsviçre, 400,7 milyon dolarla Çin, 272,6 milyon dolarla Özbekistan ve 265,1 milyon dolarla Türkiye izledi.

Yılın 10 ayında ağırlıklı olarak değerli taş, metal, çimento, kömür, elektrik, pamuk lifi ve tekstil ürünleri ihraç eden Tacikistan, mineral, tekstil, gıda, kimya ve bitki ürünleri ithal etti.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 2018'e göre yüzde 7,1 artarak 4 milyar 523,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.​​​​​​​