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Aktüel

Tacikistan’da isimlerde Rusça eklerin kullanılması yasaklanıyor

2020-04-29 18:22:41 -
Tacikistan’da isimlerde Rusça eklerin kullanılması yasaklanıyor

TAŞKENT (AA) - Tacikistan Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, vatandaşların ad ve soyadlarında Rusça eklerin kullanılmasını yasaklayan düzenlemeyi kabul etti.

Adalet Bakanı Muzaffar Aşuriyon, parlamentodaki konuşmasında, söz konusu yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle vatandaşların isim ve soyadında -ov, -ova, -ev, -eva, -ovna, -evna, -oviç, - eviç gibi Rusça eklerin kullanılmasının yasaklanacağını açıkladı.

Parlamentonun üst kanadı olan Milli Meclis tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek düzenleme, mevcut durumda isimlerinde Rusça ek olanlar ile azınlıkları kapsamayacak.


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