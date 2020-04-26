  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Tacikistan'da futbol ligi için 10 Mayıs'a kadar erteleme kararı alındı

2020-04-26 15:40:12 -
Tacikistan'da futbol ligi için 10 Mayıs'a kadar erteleme kararı alındı

İSTANBUL (AA) - Tacikistan Birinci Futbol Ligi karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren askıya alınacak.

Ülke futbol federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin spor aktiviteleri için getirdiği kısıtlama nedeniyle birinci lig maçlarının yarından itibaren 10 Mayıs'a kadar erteleneceği duyuruldu.

Tacikistan'da birinci lig karşılaşmaları 5 Nisan'da başlamıştı. Bugün tamamlanacak 4. hafta maçlarının ardından futbola ara verilecek Tacikistan, Belarus, Burundi ve Nikaragua gibi liglere devam edilen az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyordu.

Çin'in sınır komşusu Tacikistan'da yetkili makamlar, şu ana kadar Kovid-19 vakası tespit edilmediğini ileri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı