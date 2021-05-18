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Dünya Tacikistan’da felaket! 5 kişi öldü
Dünya

Tacikistan’da felaket! 5 kişi öldü

Tacikistan'ın kuzeyindeki Soğd bölgesinde dün meydana gelen heyelan sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 09:54:00 -
Tacikistan’da felaket! 5 kişi öldü

Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, dün ülkenin Soğd bölgesinde bulunan Devaştiç ilçesine bağlı Darhan köyünde meydana gelen toprak kaymasında bir ev yıkıldı, bir ev hasar gördü.

Heyelan nedeniyle toprak altında kalan 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.​​​​​​​

Ülkenin dağlık bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı doğal afetler nedeniyle ay başından beri 9 kişi hayatını kaybetti.

Topraklarının yüzde 93'ü dağlık bölgelerden oluşan Tacikistan'da, ilkbahar ve sonbahar aylarında meydana gelen sel ve heyelanlar can kayıplarına neden oluyor.

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Yorumlar

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