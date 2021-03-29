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Siyaset Tacikistan'da bulunan Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Siyaset

Tacikistan'da bulunan Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunduğu Tacikistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:44:00 -
Tacikistan'da bulunan Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan’da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Çavuşoğlu Tacikistan'da temaslarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelen Çavuşoğlu sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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