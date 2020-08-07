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Aktüel

Tacikistan ekonomisi ilk yarıda yüzde 3,5 büyüdü

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:01:23 -
Tacikistan ekonomisi ilk yarıda yüzde 3,5 büyüdü

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yılın ilk yarısında yüzde 3,5'lik büyüme kaydetti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ocak-haziran döneminde ülkede GSYH yüzde 3,5 artarak 32,4 milyar somona (3,14 milyar dolar) ulaştı.

Açıklamaya göre, ülkede bu dönemde sanayi üretimi yüzde 9,2, tarım sektörü yüzde 8,2’lik artış gösterdi. Bu dönemde enflasyon oranı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Tacik makamları daha önce, 2020’de ülke GSYH’sinin yüzde 7,8 büyüyeceğini tahmin etmiş ancak Kovid-19’dan kaynaklanan kriz nedeniyle bu rakamı revize ederek, bu yıl GSYH’nin yüzde 4,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

Tacikistan'ın GSYH'si geçen yılın ilk yarısında yüzde 7,5 büyümüş, bu çerçevede sanayi üretimi yüzde 12,5, tarım sektörü ise yüzde 10,8 artış göstermişti.

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