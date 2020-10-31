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Aktüel Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Aktüel

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:22:39 -
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Rahman'ın İzmir'de gerçekleşen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdiği bildirildi.

Rahman, mesajında, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan ve büyük hasara yol açan şiddetli depremin haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Dost Türkiye halkına en içten başsağlığı ve destek sözlerimizi ileterek, bu trajik afet sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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