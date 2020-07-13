Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a 30 milyon dolarlık elektrik sattı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Cemşit Şaimzade, Tacikistan'ın yılın ilk yarısında komşusu Afganistan ve Özbekistan'a 30,2 milyon dolarlık elektrik ihraç ettiğini bildirdi.



Şaimzade, Taşkent'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatının ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 345 milyon kilovatsaat azalarak 912,4 milyon kilovatsaate gerilediğini belirtti.



Yılın ilk yarısında ülkede toplam 10,3 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini aktaran Şaimzade, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre 112 milyon kilovatsaat daha fazla olduğunu ifade etti.



Şaimzade, yılın ilk altı ayında Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a ihraç ettiği elektrik enerjisinden toplam 30,2 milyon dolar gelir elde ettiğini, bu miktarın 23 milyon dolarının Afganistan'dan 7,2 milyon dolarının ise Özbekistan'dan karşılandığını kaydetti.

Tacikistan geçen yıl Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a 2,9 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmiş ve burdan yaklaşık 91,3 milyon dolar gelir elde etmişti. Tacikistan, yıl boyunca Afganistan ve Özbekistan'a toplam 3 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi öngörüyor.