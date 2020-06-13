Tabuttaki ölüye gol attırdılar! O anlar şok etti
Meksika’da polis tarafından öldürülen 16 yaşındaki genç futbolcu Alexander Gomez'e tabutu ile gol attırdılar. İlginç anlar böyle görüntülendi.
Meksika’nın Oaxaca eyaletine bağlı Acatlan kentinde 9 Haziran tarihinde polis tarafından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç futbolcu Alexander Gomez için ilginç bir cenaze töreni düzenlendi.
Törende arkadaşları Gomez’e son golünü tabutu ile attırdı. Golün ardından arkadaşları Gomez’in tabutunun üstüne kapanarak, golü kutladı.
Başına nişan alarak, ateş etmiş
Gomez, polis tarafından başka bir suçlu ile karıştırılmış ve gözaltına alınmak istenmişti. Gözaltına direnen Gomez polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre ise polisin Gomez’in başına nişan alarak, ateş ettiği ortaya çıktı.