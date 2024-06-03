Tabut binalar derhal dönüştürülmeli! İstanbul'un kaybedecek vakti yok

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikiz depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken dün Küçükçekmece’de kendi kendine yıkılan bir bina ülkemizdeki tabut ev tehlikesini bir kez daha hatırlattı. Yıllardır kentsel dönüşüm projesini “rantsal dönüşüm” diye yaftalayan ve yargı yoluyla engelleyerek başta Hatay olmak üzere binlerce insanın canına mâlolan CHP zihniyetinin ihmali vatandaşın can güvenliğini tehdit ediyor.

16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da 1 buçuk milyon binanın acil olarak dönüştürülmesi gerekirken İBB 2019 yılından bu yana sadece 5 bin 354 adet konut dönüştürmesi ve deprem bütçesi ile reklam bütçesini denk tutması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Gazetemize konuşan uzmanlar Küçükçekmece’de yaşanan olaylardan ibret alınması gerektiğini ve başta bakanlıklar ve belediyeler eliyle acil bir şekilde topyekûn bir seferberlik başlatılmasının elzem olduğunu vurguladı.

İstanbul kaderini yaşamayı bekliyor

Konuyla ilgili gazetemize konuşan İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyon Eski Başkanı Kadem Ekşi, “İstanbul kaderini bekleyen bir şehir. Yaşlı ve yorgun yapılar kendi ağırlığını dahi taşıyamıyor sapır sapır dökülüyor. Bunlar bilinmesine rağmen burada hızla inisiyatif alması gereken kurum İBB’dir. Belediyeler vur patlasın, çal oynasın etkinlikleri yapacağına insanımızın can güvenliği için çalışsın. İBB buralardaki riskli alanları TÜBİTAK raporuna rağmen imara açmaya çalışıyor. En büyük tehdit alanlarından bir tanesi afetler ve deprem gerçeği. Bu kapsamda ivedilikle atılması gereken adımlar var. Yani 1 milyon 300 bin bina varlığının elli bin adedi geçmeye matuf. İstanbul Büyükşehir Belediyesi riskli yapı stoğunun belirlenmesi amacıyla yapmış olduğu hızlı tarama tesisleriyle elli bin adet yapının toptan göçmeye matuf olduğunu biliyor. 250 bin riskli binayı taradı bunların sonuçları da elinde var. Ama 516 milyar konsolide olan bir kurum kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm, yapıların güçlendirilmesi, yıkılıp yeniden yapılması noktasında topu taca atmış durumda. Yani doğru dürüst kentsel dönüşüm strateji belgesini dahi tamamlamayan bir kurum var karşımızda. Bu kafa adeta pimi çekilmiş bomba elli bin adet konut ortadayken, İstanbul’un 39 ilçesinde ortadayken bu asli sorumluluklarını yok sayıp günübirlik şov, algı ve manipülasyonla çalışma sürdürmektir. Yani bu işin sorumlusu İBB’dir ve belediye başkanıdır. 2019 yılında söz verdiği 100 bin konuttan 5 bin 354 konutla sınıfta kalmıştır. Bu yeni dönemde de yeni hizmet döneminde de İBB’nin bu konuda bir inisiyatif almadığı, almayacağı, açık aşikâr. Kaderini yaşayacak İstanbul. İstanbul maalesef bir 5 yılını yeniden kaybetmiştir” açıklamasını yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO