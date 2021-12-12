Tabut Ali kimdir? Tabut Ali yakalandı mı? Ali Doğan Efe tutuklandı mı?

Tabut Ali lakaplı Ali Doğan Efe tutuklandı mı? Adana'da birçok suçtan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan 'Tabut Ali' Ukrayna'da polis ekipleri tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı.

2009 yılında polisin çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara karşı yaptığı operasyonla tutuklanan Tabut Ali isimli Ali Doğan Efe, yargılama sırasında tahliye edildi. İşlediği suçlarda kullandığı silahları tabutta sakladığı için "Tabut Ali" lakabı alan Ali Doğan Efe, yerel mahkeme tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar yargıtay tarafından da onanınca Ali Doğan Efe hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan çalışmalar ile birlikte Efe'nin karar kesinleşmeden yaklaşık 1 ay önce yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Adana polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Ukrayna'da bulunduğu öğrenilen Ali Doğan Efe hakkında Interpol-Europol Daire Başkanlığı'na konuyla ilgili rapor gönderildi ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Tabut Ali tutuklandı mı?

Ukrayna polisinin her yerde aradığı 35 yaşındaki Efe'nin saklandığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile saklandığı evde yakalanan Efe, yapılan yazışmalar sonrasında Türkiye'ye iade edildi. kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit gibi suçlardan kaydı olduğu bilinen Efe'nin Adana'ya getirildiği ve yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.