‘Tablolar’ Türk Telekom ile Millet Kütüphanesi’nde konuşuyor

Türk Telekom’un, görme engellilere yönelik hazırladığı sesli betimlemeli eserlerden oluşan ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dünyaca ünlü 30 tablonun sesli betimlemeleriyle yer aldığı serginin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Sergi 30 Temmuz’a kadar devam edecek.

Çocuklarla samimi diyalog

Serginin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, eserleri Türk Telekom’un az görenlere yönelik yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Çocuklarla tablolara ve sergiye dair samimi diyaloglar kuran Erdoğan, Türk Telekom’a engellilere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Milli sorumluluk duygusu

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açılıştaki konuşmasında “Türk Telekom olarak, Türkiye’ye değer anlayışıyla projeler üretiyor, sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temeline, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini de ekliyoruz” dedi. Önal, şunları söyledi: “Telefon Kütüphanesi uygulamamızın 10. yılında, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlediğimiz ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ de bu anlayışın bir ürünü olarak hayat buluyor. Projelerimizde toplumun her kesimini kucaklamayı millî sorumluluk düsturumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projelerimizle görme engelli bireylerin ve herkesin toplumsal yaşama daha eşit ve daha aktif katılımını artırarak sağlamaya devam edeceğiz.”

30 sesli betimleme

Dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablo, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel’in ekranları aracılığıyla ziyaretçilerle buluşuyor. Türk Telekom’un reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu ise Namık Kemal İsmail’in ‘Çanakkale Savaşı- Son Mermi’ adlı tablosuna sesiyle hayat verdi. Sergide seslendirilen diğer eserlerden bazıları Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Edward Munch’ın Çığlık, Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh’un Arles’teki Yatak Odası ve Claude Monet’in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları oldu.

Mobil uygulamada...

Görme engelli bireyler bu eserlere diledikleri herhangi bir zamanda Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşabilecek. Ayrıca görme ve işitme engelli ziyaretçiler, yine onlar için özel olarak geliştirilen, bireysel kullanıma uygun olarak tasarlanmış yön bulma uygulaması “Sesli Adımlar” ile akıllı telefonları üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla hem sergiyi hem de kütüphaneyi ziyaret edebilecekler.