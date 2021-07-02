‘Tablolar Konuşuyor’ sergisine engellilerden yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde yer alan ve engelli sanatseverler için de erişilebilir olan serginin yeni konukları, Sesli Betimleme Derneği, Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası ve Evrensel Görme Özürlüler Derneği üyeleri oldu. Tabloları tek tek inceleyen ziyaretçiler, eserleri sesli betimlemelerle dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal’ın katılımıyla 31 Mayıs’ta açılan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi”, öğrenciler başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok kentinden ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü 30 tablodan oluşan sergideki eserler arasında Namık İsmail’in Çanakkale Savaşı-Son Mermi, Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Edward Munch’ın Çığlık, Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh’un Arles’teki Yatak Odası, Claude Monet’in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları da bulunuyor. Sergi, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde hafta içi 09.15-17.45 saatlerinde 30 Temmuz’a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak.