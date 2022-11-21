Tabletler çocukların ufkunu köreltiyor

Haber göre; tabletler anaokullarında bile popülerdir ve birçok ebeveyni günlük yaşamlarında rahatlatır. Matematik, dil ve diğer birçok beceriyi öğreten bir dizi uygulama vardır ve ama bunların bile çocuğun gelişimine zararı var. İsveç Uppsala Üniversitesi’nde araştırmacı olan Robin Samuelsson, okul öncesi çocuklarla tabletlerle oynanan oyun ile oyuncaklarla oynanan normal oyunu karşılaştırmak için bir çalışma yürüttü. Samuelsson, araştırmamız çocukların tabletlerle diğer oyunlarda olduğu kadar hayal gücü ve ufkunu kullanmadığını söyledi. Çocukların oyuncaklarla ve arkadaşlarıyla oynadığı oyunlarda hayal gücü ve ufkunu daha fazla kullandığı bunun onu geleceğe de en iyi biçimde hazırladığı belirtildi.