Tabka’da terörün izleri siliniyor: Halk heykelleri yıktı, o fotoğrafları boyadı!

Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Tabka kentinde halk, terör örgütü YPG/SDG işgalinin izlerini tek tek yok ediyor. Şehir meydanlarındaki sözde heykeller yıkılırken, terörist başı Öcalan’ın fotoğrafları ve örgüte ait paçavralar ayaklar altına alındı.
Suriye ordusunun dün gece terör unsurlarından temizlediği Rakka kırsalındaki Tabka kentinde, özgürlük kutlamaları yerini büyük bir temizliğe bıraktı.
Yıllarca terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin işgali altında kalan kentte, halk sokaklara dökülerek örgüte ait tüm sembolleri hedef aldı.
ÖCALAN GÖRSELLERİ SPREY BOYALARLA SİLİNDİ
Şehir girişlerinde ve merkezi noktalarda bulunan terörist başı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları, öfkeli kalabalık tarafından sprey boyalarla kapatıldı.
"İşgal bitti" sloganları atan Tabka halkı, örgütün ideolojik baskısını yansıtan tüm afişleri yerlerinden söktü.
HEYKELLER YIKILDI, PAÇAVRALAR EZİLDİ
Hızını alamayan vatandaşlar, şehir meydanlarında dikilen SDG’ye ait heykelleri halatlarla çekerek yıktı.
Terör örgütünü temsil eden sözde bayrak ve paçavraları yırtan bölge halkı, bu bez parçalarını yerlerde sürükleyerek ayaklarıyla ezdi.
Suriye ordusunu bayraklarla ve sevinç gösterileriyle karşılayan Tabka halkı, kentin artık tamamen Suriye devletinin egemenliğinde olduğunu vurguladı.
