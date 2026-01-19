  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu Siyonist virüs yayılıyor Suriyeliler, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını kutladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Suriye’de Türkmenleri de hak ettikleri konuma taşıyacağız İran'da sessiz katliam! Doktorların raporu dünyayı sarstı: Ölü Sayısı 16 bini geçti Erdoğan ile İmamoğlu kıyası vicdanen abestir Bakan Bayraktar: "Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz görevlerinin başında" PKK Suriye’den kovuluyor Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti! CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar Bahçeli’den Suriye çıkışı: SDG terör örgütüdür, Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir
Dünya Tabka’da terörün izleri siliniyor: Halk heykelleri yıktı, o fotoğrafları boyadı!
Dünya

Tabka’da terörün izleri siliniyor: Halk heykelleri yıktı, o fotoğrafları boyadı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Tabka kentinde halk, terör örgütü YPG/SDG işgalinin izlerini tek tek yok ediyor. Şehir meydanlarındaki sözde heykeller yıkılırken, terörist başı Öcalan’ın fotoğrafları ve örgüte ait paçavralar ayaklar altına alındı.

Suriye ordusunun dün gece terör unsurlarından temizlediği Rakka kırsalındaki Tabka kentinde, özgürlük kutlamaları yerini büyük bir temizliğe bıraktı.

Yıllarca terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin işgali altında kalan kentte, halk sokaklara dökülerek örgüte ait tüm sembolleri hedef aldı.

ÖCALAN GÖRSELLERİ SPREY BOYALARLA SİLİNDİ

Şehir girişlerinde ve merkezi noktalarda bulunan terörist başı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları, öfkeli kalabalık tarafından sprey boyalarla kapatıldı.

"İşgal bitti" sloganları atan Tabka halkı, örgütün ideolojik baskısını yansıtan tüm afişleri yerlerinden söktü.

HEYKELLER YIKILDI, PAÇAVRALAR EZİLDİ

Hızını alamayan vatandaşlar, şehir meydanlarında dikilen SDG’ye ait heykelleri halatlarla çekerek yıktı.

Terör örgütünü temsil eden sözde bayrak ve paçavraları yırtan bölge halkı, bu bez parçalarını yerlerde sürükleyerek ayaklarıyla ezdi.

Suriye ordusunu bayraklarla ve sevinç gösterileriyle karşılayan Tabka halkı, kentin artık tamamen Suriye devletinin egemenliğinde olduğunu vurguladı.

 

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi
Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

Dünya

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!
Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!

Dünya

Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!

Suriye'de silahlar sustu: Ordu operasyonları durdurdu, sükunet hakim!
Suriye'de silahlar sustu: Ordu operasyonları durdurdu, sükunet hakim!

Dünya

Suriye'de silahlar sustu: Ordu operasyonları durdurdu, sükunet hakim!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23