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Tabipler Odası buna da burnunu soktu! Herkes o soruyu sordu

Doktorluk mesleğinin sorunları dışındaki her konuya el atan, Gezi destekçisi İstanbul Tabip Odası şimdi de Çanakkale'deki eylemlere katılma kararı aldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:42
Tabipler Odası buna da burnunu soktu! Herkes o soruyu sordu

Sağlık çalışanlarının haklarını korumak yerine siyaset yapan Tabipler Odası, şimdi de İstanbul'dan Çanakkale'ye eyleme gitme kararı aldı.

Tabipler Odası, siyasetin bir parçası olma çabası içerisinde.

Öyle ki; sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmek yerine, sürekli siyasetin içerisinde kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar.

Bu konuda Mimarlar Odası ile yarış halinde olan Tabipler Odası, İstanbul'dan Çanakkale'ye otobüsler kaldırarak, eylemlere katılma kararı aldı.

İstanbul Tabip Odası, eylemlere destek vermek için İstanbul'un iki farklı noktasından otobüsleri kaldırarak Çanakkale'ye gidecek.

Toplanan aidat paraları

Sağlık çalışanları ise meslek odasına ödenen paraların, eylemlere harcandığı iddiasını konuşuyor.

Bilindiği üzere kamuda çalışanlar, İstanbul Tabip Odası'na 245 lira aidat ödüyor, özel muayenehanesi olan, özelde çalışan veya iş yeri hekimliği yapan doktorlar ise 390 liralık aidatı ödemek zorunda.

Asistan hekimlerin aidat bedeli ise 120 lira.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:42
  1. Çanakkale
  2. tabipler odası
  3. İstanbul Tabipler Odası

YORUM YAZ

  • Zeki ÖZKANZeki ÖZKAN7 dk önce
    Defalarca gerek BİMER ve gerekse de CİMER döneminde sürekli şikayette bulunduğum,hekimlerin hakları ve toplum sağlığı adına faaliyetler yapma yerine nerede solcu,ateist,agresif İslam düşmanı marjinal gruplar var,onlara destek açıklamaları yapan,o tiplere her türlü maddi-manevi yardımları esirgemeyen İstanbul Tabip Odası ve TTB derhal kapatılmalı,odalara üye olma zorunluluğu kaldırılması taleplerimiz hep görmezden gelindi.Gezi isyanında da ön planda olan İstanbul Tabip Odasına hiçbir cezai işlem yapılmadı.Şimdi de Kaz dağlarında gerçekleri saklayıp saptırarak 2.bir Gezi isyanı çıkartma niyeti ve gayretleriyle hareket eden İstanbul Tabip Odasının bu marjinal ve dış güçlerden yardımla yaptıkları bu illegal faaliyetlere derhal engel olunmalı,gerekli cezai müeyyideler uygulanmalıdır.
  • AkilAkil9 dk önce
    Nerde rant oradaCHPpkktabiblerve avukatlar ve mimar odası nerde olay çıkarmakiçin uğraş veriyor lar

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