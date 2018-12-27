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Tabipler Birliği'ne hapis cezası şoku! Savcı "Terör örgütü propagandası" dedi

Afrin operasyonuna yönelik skandal ifadelerde bulunan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin bir kısmı eski 11 üyesinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı "silahlı terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçları nedeniyle üyeler için hapis cezası istedi.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:22
Tabipler Birliği'ne hapis cezası şoku! Savcı "Terör örgütü propagandası" dedi

Birçok skandala imza atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin bir kısmı eski 11 üyesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı skandal açıklamaları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılanmalarına başlandı.

Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 11 sanık ile avukatları katıldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu nedeniyle hapis cezası istendi

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından savcı, mütalaasında; 1 Eylül 2016’daki açıklamalarıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin 24 Ocak 2018’deki açıklamalarıyla bu suçu 2 kez işlediklerini, bu nedenle sanıkların, TCK’nın 216’ncı maddesi uyarınca 2’şer yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı "Terör örgütü propagandası" dedi

DHA’nın haberine göre, Savcı ayrıca sanıklardan Hande Arpat’ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yayın yoluyla zincirleme olarak ‘silahlı terör örgütü propagandası’ yaptığını, bu suçtan da 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savcı görüşünün ardından sanık ve avukatlarına, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Skandal bildiriye imza attılar

'Savaş karşıtı' adı altında YPG/PKK propagandası yapan Tabipler Birliği, 24 Ocak 2018’de "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı bir skandal bildiri yayınlamıştı. 

Bildirinin ardından TTB üyelerinden bazıları gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:22
  1. Ankara
  2. Zeytin Dalı Harekâtı
  3. terör örgütü propagandası yapmak
  4. halkı kin ve düşmanlığa tahrik

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