‘TABİP’ bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak!

Hasan Türkmen Ankara

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) kapsamında, dünya çapında “Havacılık ve Uzay Teknolojileri” alanında 9 ülkeden 15 öğrencinin katılımı ile devam eden TABİP Bilim Yaz Okulu, 6’ncı ve 7’nci gününde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) düzenlediği Türkiye Drone Şampiyonası’nın üçüncü etabında Ürgüp’e misafir oldu.

“2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz”

Akit’e konuşan TABİP Bilim Yaz Okulu’nun organizatörlerinden Furkan Koca, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bilim yaz okulunda havacılık alanında dünyanın 9 farklı ülkesinden 14 başarılı öğrenciyi bir arada ülkemizde topladık. Özellikle son yıllarda ülkemizin bu alanda yaptığı atılımlar ve bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, düzenlediğimiz ilk bilim yaz okulumuzun konusunun havacılık ve savunma sanayii olması konusunda büyük rol oynadı. Türkiye özellikle havacılık ve savunma sanayii alanında kendini hali hazırda bir hayli geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden bir ülke. En büyük hedefimiz Türkiye’ye gelen öğrencilerimizin de bu imkanları ve sahip olduğumuz kapasiteyi görerek ülkemizi akademik, bilimsel, kültürel ve teknolojik anlamda tanımalarını sağlamak. Bilim diplomasisi faaliyetleri yürüterek ülkemiz ve dünya ülkeleri arasında akademik bilimsel köprüler kurmayı hedefleyen TABİP olarak biz, ülkemizin 2023 yılı hedefleri ve vizyonu doğrultusunda yeni projeler ve yeni programlar ile ülkemizin bu alanlardaki kapasitesini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Ekip olarak en büyük temennimiz katılımcılarımızın tamamını TABİP olarak ülkemiz yararına projeler üreten bireyler haline getirerek, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye bilgi ve teknoloji transferi sağlamak” dedi.

Yabancı öğrenciler Türkiye’ye hayran oldu!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) kapsamında, dünya çapında “Havacılık ve Uzay Teknolojileri” alanında farklı ülkelerden getirilen öğrenciler, Türkiye’nin bilim alanında sağladığı imkanlara da hayran kaldılar.

TABİP Yaz Bilim Okulu öğrencileri, Nevşehir turunda ayrıca ülkemizin doğal güzelliklerinden Güvercinlik Vadisi, Üç Güzeller, Aşıklar Vadisi, Paşabağ, Avanos gibi dünya harikalarını görme şansı buldu. TABİP Bilim Yaz Okulu, Kayseri Erciyes Üniversitesi’ndeki teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından Ankara’da TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretleri ve İstanbul’da Yunus Emre Enstitüsü’nün diğer yaz okulları ile birlikte katılacağı veda yemeğinin ardından ilk öğrencilerini uğurlayacak. Yurtdışından gelen öğrenciler ise Türkiye’nin doğal güzelliklerine ve sağladığı imkanlara hayran kaldılar.