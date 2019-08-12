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Tabiat parkında kayalıktan düşen genç 1 saatte kurtarılabildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Ballı Kayalar Tabiat Parkı’nda yürürken 10 metre yükseklikteki kayalıktan aşağı düşen genç yaklaşık 1 saatte kurtarılabildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:07
Tabiat parkında kayalıktan düşen genç 1 saatte kurtarılabildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Ballı Kayalar Tabiat Parkı’nda yürürken 10 metre yükseklikteki kayalıktan aşağı düşen genç yaklaşık 1 saatte kurtarılabildi. Vücudunda kırıkların olduğu tespit edilen genç hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi mevkiinde bulunan Ballı Kayalar Tabipat Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki E.G. ailesi ile birlikte tabiat parkına geldi. Tabiat parkında bulunan kanyonda yürüyen E.G. dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Olayı gören ailesi durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler 15 yaşındaki genci kurtarmak için çalışma başlattı.


İtfaiye ekipleri, E.G.’nin düştüğü yere ip yardımı ile indi. E.G.’ye ulaşan ekipler, yaralı genci ambulansa ulaştırabilmek için sedyeye aldı. Sedye ile yaralı genç yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılabildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen E.G. ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin vücudunda kırıkların olduğu tespit edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:07
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