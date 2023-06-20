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Sosyal Medya Tabela Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' açıklamasına ilişkin değerlendirme!
Sosyal Medya

Tabela Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' açıklamasına ilişkin değerlendirme!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 23:59:00 - 2023-06-21 00:48:25
Tabela Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' açıklamasına ilişkin değerlendirme!

Bir süre evvel sosyal medya hesaplarından Tabela Partisi'ni kurduğunu duyuran Gazeteci Yazar Serdar Arseven, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kurarım" şeklindeki sözlerini yeniakit.com.tr 'ye değerlendirdi.

Tabela Partisi'nin sosyal medyada kurulduğu günden bu yana büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Serdar Arseven, "Malumlarınız olduğu üzere uzunca bir süre toplanıp toplanıp dağılan dağılıp dağılıp toplanan 6'lı masa seçimlerde büyük mağlubiyete uğradı. Mağlubiyetin faturası da haliyle masadaki oyları çok çok küçük olan partilere CHP sofrasından 38 vekillik ikram eden sayın Kılıçdaroğlu'na kesildi." dedi.

"Ben de bir gün şakayla karışık 'Ben de bir parti kurarsam Kılıçdaroğlu'ndan en az 10 vekillik kapabilir miyim' diye düşündüm." ifadesini kullanan Arseven, "Bu da benim Tabela Partisi'ni ilan etmeme sebep oldu. Partiyi sosyal medyada kurdum ve genel başkanı olarak da kendimi atadım. Ben bunu şakayla karışık yaparken bir baktım ki memleketin hatta dünyanın dört bir yanından vatandaşlarımız benim Tabela Partisi'ne yöneldi. Çok sayıda başvuru oldu. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler partime katılmak için başvuruda bulundu." şeklinde konuştu.

Arseven, partisinin yaşadığı sürece ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

Bunlar da yetmezmiş gibi Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri grup kurabilmek için bir tabela partisi çatısı altında görüşmelerine başladı. Bunlar da birçok medya organında haber olunca benim Tabela Partisi'nin yıldızı iyice parladı. Derken sayın Fatih Erbakan da, "Saadet Partisi tabela partisine döndü" ifadesini kullandı. Benim şakayla karışık kurduğum Tabela Partisi iyice gündeme yerleşti. Ben de buralardan aldığım gazla atamalara başladım. Bazı illerin ve ülkelerin temsilcilerini atadım, atamaya devam ediyorum. Bütün bunlar olurken sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 6'lı masa mizahını 16'lı masa kara mizahına döndüren bir açıklama yaptı. Ve "gerekirse 16'lı masayı kurarım" dedi.

Bu açıklama genel başkanı olduğum Tabela Partisi'ni yeniden gündeme getirdi. Yani, "durmak yok yola devam" sloganıyla çıktığım yolculuk şu anda çok ciddi bir noktaya geldi. Şimdi genç sosyal medya ekibimle birlikte partimizin sosyal medya hesaplarını hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. İlk olarak @tabelapartisi1 adlı Twitter hesabımızı yayına aldık. Yakında şakayla karışık çok ciddi adımlar atmaya devam edeceğiz. Şunu belirtmek isterim ki Tabela Partisi milli meselelerde her zaman milletimizin ve devletimizin yanında yer alacak. Gerekli gördüğü yerlerde de yapıcı ikazlarda bulunmaktan asla imtina etmeyecektir. Önümüzdeki günlerde 6284 sayılı kanun, süresiz nafaka, emeklilere intibak düzenlemesi, kademeli emeklilik, istihdam-üretim, kültür-eğitim başlıkları altında önemli açıklama ve değerlendirmelerde bulunacağız inşallah.
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