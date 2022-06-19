Tabanı yanmış ütüyü tek bir malzemeyle nasıl kolayca temizleyebilirsiniz?

Evdeki Malzemelerle Ütü Kireci Temizlemenin En Pratik Yolları

Evinizdeki küçük ev aletlerinin ömrünü uzatmak için zaman zaman bakımını yapmanız gerekir. Bu küçük ev aletlerinden biri de ütü olmaktadır. Kireçli suya sahip olan bölgelerde ne yazık ki ütüler sık sık kireçlenir. Kireç oluşumu ise, ütünün ömrünü kısaltmaktadır. Sürekli su isteyen ütüler ise cihaza zarar vermeden temizlenmelidir. Hem kolay hem de doğal yollarla ütü kireci nasıl giderilir dediğiniz anda sizler için burada olacağız. Sizlere önerdiğimiz yöntemler ile ütünün içindeki kireçler tek tek çözülecek ve temizlenecek.

Altı Yanmış Ütüyü Temizlemenin 5 Etkili Yolu

Beyaz sirke ile ütü nasıl temizlenir?

Temin ettiğiniz beyaz sirkeyi bir miktar ısıtın ve ardından temiz bir bezi bu sirkenin içine batırıp bezin iyice ıslanmasını sağlayın. Ardından fazla sirkesini süzdürüp ütü tabanının lekeli kısmını hafif hafif ovalayarak lekelerden kurtulun.

Ütü tabanında hafif çukur olan delikli kısımlardaki yanık izleri için de aynı uygulamayı kulak temizleme çubuklarıyla yapabilirsiniz.

Bu yöntemi uygularken sirkeyi doğrudan ısıtmak yerine şöyle bir yöntem izleyenler de var: Bir bezi beyaz sirkeyle ıslattıktan sonra sıcak haldeki (fişin o esnada prize takılı olmaması gerekiyor) ütüyü alın, ıslanmış bezi düz bir zemine yayıp ütüyle ütülüyormuş gibi üzerinde gidip gelin. Lekelerin, yanık izlerinin yok olduğunu göreceksiniz.

Diş macunu ile ütü nasıl temizlenir?

Temiz bir beze bir miktar diş macunu sürün ve ardından bu bezle ütünün yanık tabanını yavaş yavaş temizlemeye başlayın. Ancak dikkat, ütünüzün tabanında bulunan deliklere dolmaması için dikkatli olun. Aksi halde ütünüzün deliklerine diş macunu yapışıp kalabilir ve bu da yeni ütüleyeceğiniz kıyafetlerde kireç lekesi benzeri lekelerin oluşmasına neden olur. Temizliğin ardından ütü tabanını temiz suyla yıkanmış bir bezle güzelce diş macunu ve yanık kalıntılarından arındırın.

Son olarak, kullanacağınız diş macununun renkli olmamasına, beyaz renkli olmasına da dikkat etmelisiniz.

Tuz ile ütü nasıl temizlenir?

Bir pişirme kağıdını genişçe kesin ve ardından ısıya dayanıklı düz bir zemine yayıp üzerine bolca tuz yayın. Ütüyü bir süre, çok sıcak olmayacak kadar çalıştırıp fişini prizden çektikten sonra alın ve pişirme kağıdının üzerindeki tuzları ütülüyormuşçasına gezdirin. Tuz, yanık lekelerinin ütü tabanından temizlenmesini sağlayacaktır. Ancak dikkat, bu yöntemle ütü tabanında çizikler oluşabilir.

Limon ve karbonat karışımıyla ütü nasıl temizlenir?

Bir limonu ikiye bölün ve yarısının suyunu güzelce sıkın. Ardından içine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin ve hafif koyu kıvamlı bir karışım elde edin. Bu karışımı ütü tabanındaki lekeli alanlara sürün ve yaklaşık 5-10 dakika (Lekenin derecesine göre) bu şekilde bekletin. Sürenin sonuna ıslatıp fazla suyunu süzdürdüğünüz bir temizlik beziyle hafifçe ovalayarak ütü tabanını hem lekelerden hem de limon-karbonat karışımından arındırın.

Mum İle Temizleme

Yazdığımız yöntemlerden en ilginci mum ile temizleme olmuş olsa gerek. İlk duyduğumda ben de sizlerle aynı tepkiyi vermiştim. Ancak sonucu görünce gerçekten şaşırdım. O zaman kalan mumlarımızı artık atmıyoruz. Lekeleri açıyor ve ütünüzü parlatıyor adeta.

Nasıl kullanılır?

Ütüyü açın, ısıtın ve bir mum alıp tabandaki lekelerin üstüne sürtün. Yumuşak bir bezle mum kalıntılarını silerken ütünün elinizi yakmayacak bir ısıda olduğundan emin olun. Bu şekilde bütün lekeler çıkmadıysa, az miktarda sirke uygulayın.