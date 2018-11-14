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T625 helikopteri Bahreyn Airshow’da

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), bölgesinin en önemli fuarlarından biri olan Bahreyn International Airshow’a T625 Genel Maksat Helikopteri ile katılacak.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
T625 helikopteri Bahreyn Airshow’da

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 14-16 Kasım’da gerçekleştirilecek Bahreyn International Airshow’a T625 Genel Maksat Helikopteri ile katılacak. Bahreyn, taarruz helikopteri modernizasyonu ile ilişkilerin farklı bir boyut kazandığı, kısa dönemde ve genel maksat helikopteri öncelikli olmak üzere platformlar bazında iş birliği imkanlarının geliştirilebileceği dost ve müttefik ülke olarak görülüyor.

Körfez bölgesinin en önemli fuarlarından biri olarak nitelendirilen Bahreyn International Airshow’a üçüncü kez katılacak TUSAŞ, Körfez bölgesindeki markalaşmasını ve etkinliğini de somutlaştırmak için önemli bir adım atacak. Körfez ülkelerindeki kullanıcılara tanıtılacak T625 helikopteri, VIP kabin öncelikli olmak üzere farklı konfigürasyonlarla görücüye çıkarılacak.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
  1. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)
  2. Bahreyn International Airshow
  3. T625 Genel Maksat Helikopteri
  4. Körfez bölgesi
  5. TUSAŞ

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