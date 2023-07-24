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Teknoloji T3 Vakfı'nda yeni dönem! Haluk Bayraktar görevi devretti
Teknoloji

T3 Vakfı'nda yeni dönem! Haluk Bayraktar görevi devretti

Yeniakit Publisher
2023-07-24 00:57:00 -
T3 Vakfı'nda yeni dönem! Haluk Bayraktar görevi devretti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı), başkanlık görevini devrettiğini açıklayan Haluk Bayraktar'ın koltuğuna Elvan Kuzucu Hıdır oturdu.

Milli teknoloji hamlesinin öncü kurumlarından T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar başkanlığında gerçekleşen toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TEKNOFEST yarışmalardan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Elvan Kuzucu Hıdır, yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı), başkanlık görevini yürüten Haluk Bayraktar, koltuğunu devrettiğini açıkladı.


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