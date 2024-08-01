T24 yazarının yalanlarını Trendyol tek tek cevapladı

Trendyol'un T24 yazarının yalanlarına karşı yaptığı açıklama şu şekilde;

“T24 haber sitesinde 29. 07. 2024 tarihli “Emeklilere 33 milyarı çok gören AKP, Çinli Trendyol'un 20-30 milyar TL lisans parasını kaldırıyor mu” başlıklı haber ile gerçek dışı ve DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin (“Trendyol” veya “Şirket”) itibarına, kamusal menfaatlere, ülkemiz üretici ve tüketicilerine zarar veren ve hukuka aykırı olan içeriği barındıran bir habere yer verilmiştir.

Tüm yasal düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdüren şirketimiz hakkında yapılan haberde yer alan tüm iddialar gerçek dışı olup, e-ticaret pazarında faaliyet gösteren tüm paydaşları açıkça hedef almakta, ülkemizin ekonomik menfaatleri de görmezden gelinmektedir. İçerik aynı zamanda gerçek dışı ve hukuka aykırı beyanlarla Trendyol marka ve ticari itibarına zarar verme ve milyonlarca iş ortağının da zarara uğraması niyetini gütmektedir.

Kanun koyucu tarafından gündeme getirilerek yüce Meclis'in görüş ve takdirlerine sunulan kanun değişiklikleri, ülkemizde faaliyet gösteren e-ticaret platformlarının tamamını kapsamaktadır. Düzenlemede “Trendyol”un diğer herhangi bir e-ticaret uygulamasından ayrıştırılması söz konusu değildir.

“Trendyol”, tabi olduğu tüm hukuki yükümlülükleri hiçbir çekince göstermeden derhal eksiksiz yerine getirmekte, bu kapsamda dijital işlem vergisi, kurumlar vergisi ve tüm diğer vergiler dahil tüm yükümlülüklerini zamanında ödemektedir. Kanun koyucunun önerdiği yasal değişiklik vergisel konuları içermemekte, herhangi bir e-ticaret şirketine de vergiden muafiyet ya da erteleme sağlamamaktadır. Tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin yasa, kanun ve vergi sistemine tamamen uyumlu bir şekilde yürütmekte olan DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin yalnızca 2021-2023 dönemine devletin ilgili kurumlarına ödemiş olduğu vergi tutarı 14 milyar TL’dir.

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Kamuya arz olunmuş her türlü kaynakta da görüleceği üzere ilgili kanun değişikliğinin gerekçesi “online pazar yerlerinin yurtdışı satışlarının teşvik edilmesi, istihdamın korunması, rekabet güçlerinin devam ettirilmesi, istihdam yaratma potansiyeli olan yüksek teknoloji yatırımlarının artırılması” olarak belirtilmiştir. Türk işletmelerinin sınır ötesi ticarette rekabetçi gücünü artırabilmeyi amaçlayan bu değişikliğe göre, 2022 yılında yapılan bir önceki kanun değişikliği ile eklenen lisans bedeli maddesinde, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, e-ticaret platformlarının tamamının ihracata sağladıkları katkıya oranla belirlenen iyileştirmelerden yararlanmaları öngörülmektedir. Bu öngörünün ülkemiz ekonomik menfaatlerine olumlu katkı sağlamayı amaçladığı da açıktır.

Kanun koyucunun öngördüğü yasal değişiklik uyarınca bir e-ticaret platformunun lisans bedeli iyileştirmesinden faydalanabilmesi için; o yıl gerçekleştirdiği ticaret hacminin sektör toplamının yüzde 20’sinden fazla olmaması gerekir. Bu durumda e-ticaret sektöründe tekelleşmenin esasında bu değişiklik ile önlenmek istendiği anlaşılmaktadır. Kanun koyucu pazar dengesini söz konusu değişiklik önergesi ile korumayı hedeflemiştir.

Milyonlarca yerli üretici ve satıcının yok sayılması, ülkemizin ekonomik olarak desteklenmesi gereken temel ekonomik aktörlerinin görmezden gelinmesi kabul edilemez. Trendyol aracılığıyla yaptıkları e-ihracatla Türk ekonomisine katkıda bulunan 90 binin üzerinde Türk KOBİ ve esnafın küresel rekabetçiliğinin önemli ölçüde artırılması hedeflenmektedir.

Trendyol, son 1 yılda, 70 bini ilk kez olmak üzere 90 bin Türk KOBİ ve esnafın ürünlerini dünyadaki müşterileriyle buluşturmuş, sunduğu platform hizmeti üzerinden yapılan ihracata konu ürünlerin yüzde 98’inden fazlasının Türkiye’de üretilmiş yerli imalat ürünlerinden oluşmasını gözetmiştir.

Özetle, Ülkemiz ekonomik ekosistemi açısından son derece önemli bir konumda bulunan şirketin ve dahası Türk kanun koyucunun gerçek dışı olduğu aşikâr olan bir metinle kötülenmesinin kabul edilemeyeceğini beyanla, “Trendyol”un vergisel tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini, gündemde olan Kanun Koyucu önerileri doğrultusunda ihracatta yerli üretim ve ticaretin kalkındırılmasının planlandığı, önerilen değişikliklerin tüm e-ticaret şirketlerine yönelik olduğu, yasalarla tanınmış hakları kullanmanın Anayasa ile güvence altına alındığı ve bu halde bir hukuka aykırılıktan, dava açılması ile saldırıda bulunmasından da hukuk devletinde bahsedilemeyeceği önemle hatırlatılarak, internet ortamında açık bir şekilde yayınlanan ve bu yolla şirketimizi, kanun koyucuyu kamuya karşı itibarsızlaştırma saiki güden tüm hususlarla ilgili gerekli her türlü yasal işlemin yapılmasından ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasından geri durulmayacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”