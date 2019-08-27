T24 yazarından ayaklanma çağrısı! 1 Eylül'de sokaklar karışabilir

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

1 Eylül’de kutlanan Dünya Barış Günü’ne 4 gün kala, FETÖ destekçisi T24’ten ayaklanma çağrısı geldi. Aydın Engin imzasını taşıyan “Kaynayan kazan: 1 Eylül 2019” başlıklı bugünkü yazıda, kayyım atamalarını bahane ederek devlete karşı ayaklanmaya çalışanlara yol göstermek amacıyla çeşitli somutlaştırmalar yapıldı. Yazıda 1 Eylül'e ilişkin, “Ama bu yıl ondan ibaret değil. Pek çok demokratik çıkışın yapılabileceği ya da yapılamayacağı bir gün… Yapılamazsa eğer, bu '1 Eylül Dünya Barış Günü Türkiye'de bu yıl çok sönük yaşandı' cümlesine ebelik eder. Uzun yıllardır barışa susamış bu topraklarda 1 Eylül 2019 demokratik muhalefetin gücünün, hatta var olup olmadığının sınanacağı bir gün.” ifadeleri kullanılarak Dünya Barış Günü’nde ses getiren eylemler gerçekleştirilmesi istendi.

1 Eylül’de barış söylemlerinden fazlasını istiyorlar!

T24 yazarı, son günlerde yoğun bir şekilde dillendirilen sokak eylemcilerine yol gösteren yazısında, “Eğer 1 Eylül günü ‘demeç muhalefeti’nden ibaret kalacaksa, cafcaflı cümlelerle süslenmiş demeçlerin uçuşacağı bir gün olacaksa ‘olmasa da olurmuş’ denmese bile demokrasi sınavında değerli bir fırsat, anlamlı bir gün heba edildi, dense gerek.” ifadelerini kullanarak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yerine eylem gerçekleştirilmesini istedi. CHP başta olmak üzere millet ittifakındaki partiler, barolar, belediye başkanları ve diğer unsurlara da akıl veren T24, “CHP'li, Saadet Partili, İyi Partili belediye başkanları el ele tutuşsalar, kayyım saldırısı ile görevden alınan Van, Mardin ve Diyarbakır'nın seçilmiş belediye başkanları da o gün meselâ Diyarbakır'da olsalar ve Türkiye'nin seçilmiş yani meşru belediye başkanları o gün hep birlikte hukuku savunup, seçilmişlerin üstünlüğünü hep birlikte dile getirseler, hukuk tanımazlara etkili, abdest tazeletici bir ders vermiş olmazlar mı?” ifadelerini kullanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yapması gerekene ilişkin şöyle yazdı: “O gün Diyarbakır'da "Çav bella, çav bella, çav çav" diye başlatsa, İtalyan Partizanların İkinci Dünya Savaşı sırasında dağları ve ovaları çınlattıkları o güzelim özgürlük ve direniş türküsünü anlamlı bir yerde seslendirse, Akdeniz'in, Ege'nin sesini Dicle kıyılarına taşısa…”

