T24 yazarı HDP-İYİ Parti ittifakına onay verdi!

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T24 yazarı Murat Sabuncu, PKK terör örgütünün Mersin polisevine yönelik hain saldırıyı üstlenmesinden sonra, HDP-İYİ Parti ittifakında sakınca olmadığını yazdı.

"Bugün PKK saldırıyı resmen üstlendi." diyen Sabuncu, PKK'nın açıklamasını şöyle aktardı:

PKK, saldırıyı yapan isimleri açıkladı, Türkiye kamuoyuna yansıtılan ismin yanlış olduğunu belirtti. Türkiye'deki pek çok mecrada bu haber oldu. Ancak açıklamanın ilerisindeki önemli bir nokta atlandı. PKK açıklamasının son paragrafında şu cümleler yer alıyordu: Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendini feda edenlerin, hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınanması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir. PKK ilerleyen cümlede de "bu dili kullananların halkın değerlerini temsil etmediğini" söylüyor.

Sabuncu yazsının devamında HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile partisini güzelledi:

Pazartesi gece yarısı Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşanan terör saldırısı sonrası yaşananlar da önemli idi. PKK'nin yaptığı açık olan bu saldırı ve orada hayatını kaybeden polisin, yaralıların topluma hissettirdiği acıyı net bir şekilde paylaştı Demirtaş ve HDP'li yöneticiler. Şöyle dedi Demirtaş:

Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.

HDP ise şu açıklamayı yaptı:

Demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin görevidir.

T24 yazarı Murat Sabuncu, İyi Parti-HDP ittifakına zemin hazırlayıp, İYİ Parti ile HDP'nin, PKK şiddetine karşı çıkıştı buluştuklarını, dolayısı ile aynı ititfakta yer almalarında sakınca olmadığını şöyle ifade etti:

Türkiye'de demokratik siyaseti savunan, çoğu cezaevinde olan Kürt siyasetçiler ile 'çözümü' hâlâ silahta, şiddette, ölümde, öldürmede arayan PKK arasında büyük bir uçurum oluştu. Demokrasiden, barıştan, silahların susmasından, birlikte yaşamdan yana olanların sesinin daha gür çıkması gereken zamanlar…