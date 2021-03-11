T129 ATAK helikopterinde "30.000" saat geride kaldı

Taarruz helikopterleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oldukça beğenilen ve Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında 90’lı yıllardan beri aktif olarak kullanılan platformlardır. Taarruz helikopteri filosu tamamen ABD’den tedarik edilen çeşitli konfigürasyonlardaki AH-1 Cobra helikopterlerinden oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu alandaki ihtiyacının giderilmesi amacı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 24 Haziran 2008 tarihinde ‘ATAK Projesi’ başlatılmıştır. Bu projenin başlatılmasında, ABD’den AH-1 Cobra tedarikinde yaşanılan zorluklar da etkili olmuştur.

ATAK Projesi kapsamında T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri; TUSAŞ ana yükleniciliğinde, ASELSAN ile İtalyan AgustaWestland (Leonardo) şirketleri ile ortak üretim modeliyle Türkiye’de geliştirilmiştir. Proje kapsamında helikopterlerin; görev bilgisayarı, yazılımları ve aviyonik mimarisi tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. İlk teslimatı 22 Nisan 2014 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yapılan T 129 ATAK Helikopteri’nin, Mart 2021 itibarı ile yurt içinde toplam 60 teslimatı gerçekleştirilmiştir.

Güncel teslimat durumu

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na toplam 59+41 adet helikopter teslim edilecek olup, şu ana kadar 9 adedi Erken Duhul Helikopteri (EDH), 42 adedi FAZ-I ve 2 adedi FAZ-II konfigürasyonunda olmak üzere toplam 53 helikopter teslim edilmiştir.

En gelişmiş model olan FAZ-II helikopterleri; Lazer İkaz Alıcı Sistemi (LİAS), Radar İkaz Alıcı Sistemi (RİAS) ve Radar Frekans Karıştırıcı Sistem (RFKS) faydalı yüklerine sahiptir. Program kapsamında ilk teslim edilen konfigürasyon olan EDH helikopterlerinin diğer helikopterlerden farkı ise daha az mühimmat ve aviyonik çeşitliliğe sahip olmalıdır. ATAK Programı, FAZ-II helikopteri teslimatlarıyla sonlanacaktır.

Ayrıca süreç içerisinde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de T129 ATAK siparişinde bulunmuştur. 24 adet ATAK siparişi olan Jandarma’ya 6 adet ATAK FAZ-I ve 9 adet ATAK siparişi bulunan Emniyet’e ise 1 adet ATAK FAZ-II helikopteri teslim edilmiştir.

TUSAŞ, "ATAK Projesi"nden kazandığı bilgi birikimi ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK 2) ve T629 Taarruz Helikopteri (Gökbey) projelerine devam etmektedir.

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